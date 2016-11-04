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Євродепутати підкомітету з питань безпеки засудили російську агресію на Донбасі

Євродепутати підкомітету з питань безпеки засудили російську агресію на Донбасі

Київ • УНН

 • 9467 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Делегація підкомітету Європейського Парламенту з безпеки й оборони засудила анексію Криму та російську агресію на Донбасі, а також закликали інституції ЄС втілити візову лібералізацію для українців, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби представництва ЄС в Україні.

"Делегація Підкомітету Європейського Парламенту з безпеки й оборони, очолювана Анною Фотигою (депутатка від Польщі, що належить до групи Європейських консерваторів та реформістів) перебувала з візитом в Україні із 1 до 4 листопада. Члени делегації засудили незаконну анексію Криму та російську агресію, що триває у Східній Україні. Євродепутати також закликали усі причетні інституції ЄС втілити візову лібералізацію для українських громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що безпекова ситуація у Східній Україні та договір про візову лібералізацію займали чільне місце у порядку денному останніх переговорів між Європейським Парламентом та українською владою, що здійснювались у Києві та Краматорську.

Під час зустрічі зі Спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та іншими високопосадовцями, члени делегації Європейського Парламенту вкотре висловили засудження незаконної анексії Криму та російської агресії, що досі триває у Східній Україні.

Крім того, Євродепутати закликали усі причетні інституції ЄС втілити візову лібералізацію для українських громадян. Разом із тим, делегація наголосила на принциповій важливості успішного завершення ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

"Для того, аби отримати найсвіжішу інформацію про безпекову ситуацію на Сході, делегати відвідали Краматорськ. У ході візиту вони зустрілись із губернатором Донецької області, офіцерами підрозділів, що діють у зоні АТО, а також із представниками СММ ОБСЄ. Вражаючим досвідом для делегації стало відвідування Центрального військового шпиталю у Дніпрі — там євродепутати розмовляли із українськими солдатами, що були поранені у боях", - додали в представництві ЄС.

Під час завершення місії в Києві делегати відвідали Майдан Незалежності, аби вшанувати пам’ять тих, хто стояв на смерть за свободу, честь та європейські цінності.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що немає ніякої АТО, а є агресія Російської Федерації проти України.

Українські Національні Новини

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