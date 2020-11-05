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"Евробляхеров" вызвали на совещание с МВД

"Евробляхеров" вызвали на совещание с МВД

Киев  •  УНН

 • 20685 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Руководителя организации “Авто Евро Сила” Олега Ярошевича вызвали на совещание в Министерство внутренних дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Авто Евро Сила.

“Я сейчас имел возможность звонить к руководству Нацполиции Украины. Я сейчас отправляюсь на согласительную консультацию. Есть важные новости, я сейчас проведу эти консультации с руководством Нацполиции, для того, чтобы иметь понимание. Новости будут буквально за час времени, потому что мы знаем, что уже есть расписано в повестке дня рассмотрение нашего закона в комитете налоговой и таможенной политики”, — сказал Олег Ярошевич

Он отметил, что к ним подходили народные депутаты от “Слуги народа” Марьян Заблоцкий с Андреем Богданцем, после чего пошли на консультацию в “Парковый”.

“Только что прервался эфир с Олегом Ярошевичем, по той причине, что ему позвонили из Министерства внутренних дел, вызвали на совещание. Совещание по поводу того, что сегодня происходило, здесь, возле Верховной Рады. С консультациями, с народными депутатами. Я думаю, что вы знаете, что Слуги народа после того, как они выступили у нас тут на сцене, после того, как были у нас с ними переговоры, и они нам со сцены пообещали, что в течение двух часов будет решен вопрос о внесении нашего законопроекта на комитет налоговой и таможенной политики... Мы уже имеем точную дату, когда будет рассмотрен наш законопроект”, — сказал другой участник “Авто Евро Сила”.

Он отметил, что это позволило вызвать Олега Ярошевича в МВД, потому что все время их штрафовали из-за меморандума с МВД.

Напомним, евробляхеры, устраивающие акции с целью принятия законопроекта № 3704, обвиняют в затягивании процесса председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данила Гетьманцева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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