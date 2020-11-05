"Євробляхерів" викликали на нараду з МВС

“Я зараз мав нагоду телефонувати до керівництва Нацполіції України. Я зараз відправляюся на погоджувальну консультацію. Є важливі новини, я зараз проведу ці консультації з керівництвом Нацполіції, для того, щоб мати розуміння. Новини будуть буквально за годину часу, тому що ми знаємо, що вже є розписане в порядку денному розглядання нашого закону на комітеті податкової та митної політики”, — сказав Олег Ярошевич

Він зазначив, що до них підходили народні депутати від “Слуги народу” Мар’ян Заблоцький із Андрієм Богданцем, після чого пішли на консультацію в “Парковий”.

“Тільки що перервався ефір з Олегом Ярошевичем, по тій причині, що йому зателефонували з Міністерства внутрішніх справ, викликали на нараду. Нарада з приводу того, що сьогодні відбувалося, тут, біля Верховної Ради. З консультаціями, з народними депутатами. Я думаю, що ви знаєте, що Слуги народу після того, як вони виступили у нас тут на сцені, після того, як були у нас з ними перемовини, і вони нам зі сцени пообіцяли, що протягом двох годин буде вирішене питання щодо внесення нашого законопроекту на комітет податкової і митної політики... Ми вже маємо точну дату, коли буде розглянуто наш законопроект”, — сказав інший учасник “Авто Євро Сила”.

Він зазначив, що це дало можливість викликати Олега Ярошевича до МВС, тому що весь час їх не штрафували через меморандум з МВС.

Нагадаємо, євробляхери, які влаштовують акції з метою ухвалення законопроекту № 3704, звинувачують у затягуванні процесу голову комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева.