Евровидение-2023: TVORCHI поездом отправились в путь в Ливерпуль

Детали

"Группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, вчера вечером отправилась поездом Киев — Хелм (под кодовым названием TVORCHI EXPRESS) в Ливерпуль, где уже через несколько дней начинается самое масштабное ежегодное песенное шоу", - сообщили в компании.

Как отмечается, в поезде состоялась автограф-сессия для пассажиров - "в качестве спонтанного бонуса от Джеффри и Андрея".

Дополнение

В этом году шоу состоится в Великобритании, а именно - в Ливерпуле, ведь проводить его в Украине, которая стала победительницей Евровидения в 2022 году, опасно. Начнется конкурс 9 мая.

Украину на конкурсе представит дуэт TVORCHI.

Группа выступит в финале Евровидения-2023 под номером 19 в субботу, 13 мая.