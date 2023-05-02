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Евровидение-2023: TVORCHI поездом отправились в путь в Ливерпуль

Евровидение-2023: TVORCHI поездом отправились в путь в Ливерпуль

Киев • УНН

 • 873258 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Представители Украины на Евровидении-2023 - группа TVORCHI - накануне отправился в путь в британский Ливерпуль, где состоится песенный конкурс, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, вчера вечером отправилась поездом Киев — Хелм (под кодовым названием TVORCHI EXPRESS) в Ливерпуль, где уже через несколько дней начинается самое масштабное ежегодное песенное шоу", - сообщили в компании.

Как отмечается, в поезде состоялась автограф-сессия для пассажиров - "в качестве спонтанного бонуса от Джеффри и Андрея".

Дополнение

В этом году шоу состоится в Великобритании, а именно - в Ливерпуле, ведь проводить его в Украине, которая стала победительницей Евровидения в 2022 году, опасно. Начнется конкурс 9 мая.

Украину на конкурсе представит дуэт TVORCHI.

Группа выступит в финале Евровидения-2023 под номером 19 в субботу, 13 мая.

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