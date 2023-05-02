Євробачення-2023: TVORCHI поїздом відправилися в дорогу до Ліверпуля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Представники України на Євробаченні-2023 - гурт TVORCHI - напередодні відправився у дорогу до британського Ліверпуля, де відбудеться пісенний конкурс, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Гурт TVORCHI, який цього року представлятиме Україну на Євробаченні, вчора ввечері відправився поїздом Київ — Хелм (під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS) до Ліверпуля, де вже за кілька днів розпочинається наймасштабніше щорічне пісенне шоу", - повідомили у компанії.
Як зазначається, у поїзді відбулася автограф-сесія для пасажирів - як "спонтанний бонус від Джеффрі та Андрія".
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Цього року шоу відбудеться у Великій Британії, а саме - у Ліверпулі, адже проводити його в Україні, яка стала переможницею Євробачення 2022 року, небезпечно. Розпочнеться конкурс 9 травня.
Україну на конкурсі представить дует TVORCHI.
Гурт виступить у фіналі Євробачення-2023 під номером 19 у суботу, 13 травня.