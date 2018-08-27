Евро за неделю прибавил в цене около 50 копеек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на 27 августа доллар в обменниках стоит 27,98 грн/доллар, что на 3 копейки или на 0,1% меньше, чем в прошлый понедельник. А евро в течение недели подорожал на 48 копеек или на 1,5% до 32,55 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 27,975 гривен за доллар;
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- 32,553 гривен за евро;
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- 0,424 гривен за рубль;
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- 36,471 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 2 копейки, евро подорожал на 9 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 5 копеек.
Напомним, в минувший понедельник, 20 августа, доллар в обменниках стоил 28,01 грн/доллар, а евро — 32,07 грн/евро.
Ранее сообщалось, что по данным НБУ, благодаря тому, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей, а также потому, что бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, предложение валюты начало превышать спрос.