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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13719 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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За тиждень долар у обмінниках подорожчав на 2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Станом на 20 серпня долар в обмінниках коштує 28,01 грн/долар, що на 53 копійки або на 1,9% більше, ніж минулого понеділка. А євро протягом тижня подорожчав на 44 копійки або на 1,4% до 32,07 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.

За тиждень долар у обмінниках подорожчав на 2%

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:

  • 28,010 гривень за долар;
  • 32,066 гривень за євро;
  • 0,428 гривень за російський рубль;
  • 36,017 гривень за фунт стерлінгів.

Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав на 5 копійок, євро — не змінився у ціні, а ціна фунту стерлінгів зросла на 10 копійок.

Нагадаємо, у понеділок, 13 серпня, долар у обмінниках коштував 27,48 грн/долар, а євро - 31,63 грн/євро.

Раніше УНН повідомляв, що у НБУ назвали причини девальвації гривні. Так, подорожчання іноземних валют, регулятор пояснив перевищенням попиту на валюту над пропозицією через сезонні, ситуативні та психологічні чинники.

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