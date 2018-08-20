За неделю доллар в обменниках подорожал на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По состоянию на 20 августа доллар в обменниках стоит 28,01 грн/доллар, что на 53 копейки или на 1,9% больше, чем в прошлый понедельник. А евро в течение недели подорожал на 44 копейки или на 1,4% до 32,07 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 28,010 гривен за доллар;
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- 32,066 гривен за евро;
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- 0,428 гривен за рубль;
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- 36,017 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 5 копеек, евро — не изменился в цене, а цена фунта стерлингов выросла на 10 копеек.
Напомним, в понедельник, 13 августа, доллар в обменниках стоил 27,48 грн/доллар, а евро — 31,63 грн/евро.
Ранее УНН сообщал, что в НБУ назвали причины девальвации гривны. Так, подорожание иностранных валют, регулятор объяснил превышением спроса на валюту над предложением из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.