Євро за тиждень додав у ціні близько 50 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Станом на 27 серпня долар в обмінниках коштує 27,98 грн/долар, що на 3 копійки або на 0,1% менше, ніж минулого понеділка. А євро протягом тижня подорожчав на 48 копійок або на 1,5% до 32,55 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 27,975 гривень за долар;
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- 32,553 гривень за євро;
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- 0,424 гривень за російський рубль;
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- 36,471 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав на 2 копійки, євро подорожчав на 9 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 5 копійок.
Нагадаємо, минулого понеділка, 20 серпня, долар в обмінниках коштував 28,01 грн/долар, а євро — 32,07 грн/євро.
Раніше повідомлялось, що за даними НБУ, завдяки тому, що підприємства продають валюту у зв’язку з періодом податкових платежів, а також тому, що бізнес та банки задовольнили свої потреби у валюті, пропозиція валюти почала перевищувати попит.