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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕСПЧ устранил адвоката из Украины, представлявшей погибших переселенцев

Киев • УНН

 • 9066 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейский Суд по правам человека принял решение лишить адвоката с Луганской области Наталью Целовальниченко, которая подавала иски от имени погибших переселенцев, возможности представлять интересы заявителей и предоставлять им юридическую помощь по делам, поданным или которые будут поданы в Суд. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, которым располагает УНН.

ЕСПЧ устранил адвоката из Украины, представлявшей погибших переселенцев

"Европейский Суд по правам человека принял решение, в соответствии с параграфом 4 (b) Правила 36 Регламента Суда, лишить адвоката, Наталью Евгеньевну Целовальниченко, возможности представлять интересы заявителей, предоставлять им юридическую помощь по делам, поданным или которые будут поданы в Суд", - говорится в решении.

В суде отметили, что решение запретить Целовальниченко представлять интересы заявителей было принято в связи с предоставлением ею ложной информации и злоупотреблением правом на обращение в Суд.

"В частности, при подаче некоторых заявлений в Европейский Суд, госпожа Целовальниченко предоставила документы, содержащие явные признаки фальсификации, тогда как в некоторых других случаях она подала заявления от имени умерших, не уведомив Суд о факте их смерти", - говорится в решении.

Заявители, интересы которых представляла Целовальниченко, и чьи заявления не были или еще не были доведены до сведения правительства государства-ответчика, могут в любой момент назначить вместо нее другого представителя. В случае, если они не назначат нового представителя сразу, им будет предоставлена такая возможность на последующих этапах рассмотрения дела, отметили в суде.

"Украинскому правительству предложено проинформировать Национальную ассоциацию адвокатов Украины о принятом решении и о причинах его принятия", - подчеркнули в ЕСПЧ.

Как сообщал УНН, российский журналист Аркадий Бабченко подал иск в ЕСПЧ.

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