Бабченко подав позов проти РФ до ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російський журналіст Аркадій Бабченко подав позов до ЄСПЛ. Про це передає УНН з посиланням на сторінку Аркадія Бабченка у Faceboоk.
Журналіст зазначив, що сьогоднішньою головною новиною німецького видання Bild були заголовки про російського президента Володимира Путіна і російського журналіста Аркадія Бабченка.
"Ну, що. Починаємо новий серіал "Аркадій Бабченко проти Російської Федерації". Я підписав позов до ЄСПЛ. Моїм адвокатом стане Бен Еммерсон – адвокат Марини Литвиненко, вдови Олександра Литвиненка", - написав Бабченко на своїй сторінці у Faceboоk.
Позов не тільки про спробу вбивства. На чотирнадцяти аркушах Бабченко написав і про цькування, і про кримінальні справи, і про "сімнадцять друзів хунти", і про стежку, про Мілонова, Перший канал, петицію про позбавлення громадянства, Лайф, Царьград, список націонал-зрадників, вбиство колег та друзів, заборона на професію, удушення свободи слова, побиття опозиціонерів, Марину Юденич, Марію Захарову, НТВ, НОД і про всіх, всіх. Бабченко додав, що будуть і фотографії, і відео, і доноси.
"Я ж мужик шкідливий. Всі ці роки я все складав в окрему папочку. Ну, ось, настав час цю папочку відкрити", - зазначив Бабченко.
Журналіст додав, що поки що не визначена сума позову, але він попереджає, що сума буде нормальна, адже йому є на що витрачати гроші.
Бабченко додав, що тепер настала його черга возити їх мордою по столу.
Нагадаємо, американське видання Time оголосило Джамала Хашкаджі та інших журналістів "Людиною року" за версією журналу в 2018 році.