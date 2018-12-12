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Бабченко подал иск против РФ в ЕСПЧ

Киев • УНН

 • 10300 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российский журналист Аркадий Бабченко подал иск в ЕСПЧ. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу Аркадия Бабченко в Faceboоk.

Бабченко подал иск против РФ в ЕСПЧ

Журналист отметил, что сегодняшней главной новостью немецкого издания Bild были заголовки о российском президенте Владимире Путине и российском журналисте Аркадие Бабченко.

"Ну, что. Начинаем новый сериал "Аркадий Бабченко против Российской Федерации". Я подписал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом станет Бен Эммерсон - адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко", - написал Бабченко на своей странице в Faceboоk.

Иск не только о попытке убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про всё. И про травлю. И про уголовные дела. И про "Семнадцать друзей хунты". И про слежку. И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профессию, удушение свободы слова, избиение оппозиционеров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД - всех, всех, всех. Бабченко добавил, что будут и фотографии, и видео, и доносы.

"Я мужик вредный. Все эти годы я все складывал в отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку открыть", - отметил Бабченко.

Журналист добавил, что пока не определена сумма иска, но он предупреждает, что сумма будет нормальная, ведь ему есть на что тратить деньги.

Бабченко добавил, что теперь настала его очередь возить их мордой по столу.

Напомним, американское издание Time объявило Джамала Хашкаджи и других журналистов "Человеком года" по версии журнала в 2018 году.

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