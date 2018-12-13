ЄСПЛ усунув адвоката з України, яка представляла загиблих переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейський Суд з прав людини прийняв рішення позбавити адвоката з Луганщини Наталію Целовальніченко, яка подавала позови від імені загиблих переселенців, можливості представляти інтереси заявників чи надавати їм юридичну допомогу у справах, які подані або будуть подані до Суду. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, яке має в розпорядженні УНН.
"Європейський Суд з прав людини прийняв рішення, відповідно до параграфу 4(b) Правила 36 Регламенту Суду, позбавити адвоката, Наталію Євгенівну Целовальніченко, можливості представляти інтереси заявників чи надавати їм юридичну допомогу у справах, які подані або будуть подані до Суду", - йдеться в рішенні.
У Суді зазначили, що рішення заборонити Целовальніченко представляти інтереси заявників було прийняте у зв’язку з наданням нею неправдивої інформації та зловживанням правом на звернення до Суду.
"Зокрема, при поданні деяких заяв до Європейського Суду, пані Целовальніченко надала документи, які містять очевидні ознаки фальсифікації, тоді як в кількох інших випадках вона подала заяви від імені померлих осіб, не повідомивши Суд про факт їхньої смерті", - йдеться в рішенні.
Заявники, інтереси яких представляла Целовальніченко, та чиї заяви не було або ще не було доведено до відома уряду держави-відповідача, можуть у будь-який момент призначити замість неї іншого представника. У разі, якщо вони не призначать нового представника відразу, їм буде надано таку можливість на подальших етапах розгляду справи, зазначили в Суді.
"Українському уряду запропоновано проінформувати Національну асоціацію адвокатів України про прийняте рішення та про причини його прийняття", - підкреслили в ЄСПЛ.
Як повідомляв УНН, російський журналіст Аркадій Бабченко подав позов до ЄСПЛ.