ЄСПЛ усунув адвоката з України, яка представляла загиблих переселенців

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейський Суд з прав людини прийняв рішення позбавити адвоката з Луганщини Наталію Целовальніченко, яка подавала позови від імені загиблих переселенців, можливості представляти інтереси заявників чи надавати їм юридичну допомогу у справах, які подані або будуть подані до Суду. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, яке має в розпорядженні УНН.