ЕСПЧ видит нарушения в отказе Украины в праве голоса на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Европейский суд по правам человека установил, что Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам из Крыма и Донбасса в праве голоса на местных выборах. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном в четверг, пишет УНН.
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"В сегодняшнем решении Палаты по делу "Селигененко и другие против Украины" (жалобы № 24919/16 и 28658/16) Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 1 Протокола № 12 (общий запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека", - говорится в заявлении ЕСПЧ.
"Суд постановил, что Украина должна выплатить заявителям по 4500 евро (EUR) каждому в качестве компенсации морального вреда", - говорится в заявлении суда.
Детали
Сообщается, что заявители, которые являются внутренне перемещенными лицами из окупированных Донецка и Крыма, приехали в Киев в 2014-15 годах.
Дело касалось предполагаемого дискриминационного отказа им в голосовании на местных выборах в Киеве в 2015 году, несмотря на то, что в документах заявителей о статусе ВПЛ указано, что местом их проживания является столица.
"В целом Суд установил, что, не приняв во внимание особую ситуацию заявителей, власти дискриминировали их в использовании права голоса на местных выборах. Имело место нарушение статьи 1 Протокола № 12 к Конвенции", - заявили в суде.
Что было ранее
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Европейский суд по правам человека признал нарушение прав бывшего судьи Верховного Суда Игоря Самсина по итогам рассмотрения его жалобы против Украины.