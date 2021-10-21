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ЄСПЛ бачить порушення у відмові України в праві голосу на місцевих виборах переселенцям із Криму і Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Європейський суд з прав людини встановив, що Україна порушила загальну заборону дискримінації, відмовивши внутрішньо переміщеним особам з Криму і Донбасу в праві голосу на місцевих виборах. Про це сказано в рішенні ЄСПЛ, опублікованому в четвер, пише УНН.

ЄСПЛ бачить порушення у відмові України в праві голосу на місцевих виборах переселенцям із Криму і Донбасу

Цитата:

“У сьогоднішньому рішенні Палати у справі ”Селігененко та інші проти України“ (скарги № 24919/16 і 28658/16) Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що мало місце порушення статті 1 Першого протоколу № 12 (загальна заборона дискримінації) Європейської конвенції про права людини”, - йдеться в заяві ЄСПЛ.

“Суд постановив, що Україна повинна виплатити заявникам по 4500 євро (EUR) кожному як компенсацію моральної шкоди”, — сказано в заяві суду.

Деталі

Повідомляється, що заявники, які є внутрішньо переміщеними особами з окупованих Донецька і Криму, приїхали до Києва в 2014-15 роках.

Справа стосувалася передбачуваної дискримінаційної відмови їм у голосуванні на місцевих виборах в Києві в 2015 році, попри те, що в документах заявників про статус ВПО зазначено, що місцем їх проживання є столиця.

“В цілому Суд встановив, що, не взявши до уваги особливу ситуацію заявників, влада дискримінувала їх у використанні права голосу на місцевих виборах. Мало місце порушення статті 1 Протоколу № 12 до Конвенції”, - заявили в суді.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, на минулому тижні Європейський суд з прав людини визнав порушення прав колишнього судді Верховного суду Ігоря Самсіна за підсумками розгляду його скарги проти України.

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