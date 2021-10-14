ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Игоря Самсина

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113209 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125814 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110147 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108902 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137519 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121588 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161233 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143244 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179624 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172985 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 26665 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 39077 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 43630 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 74291 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 33363 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 125812 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137517 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303879 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270704 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255528 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113207 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121013 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161233 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118678 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118257 просмотра
Актуальное
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Игоря Самсина

ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Игоря Самсина

Киев  •  УНН

 • 22707 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав бывшего судьи Верховного суда Игоря Самсина по итогам рассмотрения его жалобы против Украины. Об этом говорится в решении суда от 14 октября, передает УНН со ссылкой Telegram канал постоянного представителя Верховной Рады в КСУ Ольгу Совгир.

Детали

Так, ЕСПЧ пришел к выводу, что Украина нарушила Статью 8 — о праве на уважение частной и семейной жизни — Европейской конвенции прав человека.

Речь идет об освобождении Самсина с должности судьи Верховного Суда во исполнение закона о люстрации — он возглавлял Высшую квалификационную комиссию судей с 2010 по 2014 год. Кроме того, как говорится в решении суда, ему запретили работать на государственных должностях до конца 2024 года, а его имя внесли в публичного реестра люстрированных. Ему также отказали в отставке, которая оказывала бы ему льготы, предусмотренные его должности.

Решение ЕСПЧ

“В своем решении ЕСПЧ отметил, что информация о занятие заявителем должности члена ВККС была общеизвестным фактом. Кроме этого, при рассмотрении дела заявителя в украинских судах он настаивал, что цель, которая преследовалась законом “Об очистке власти”, уже была достигнута вследствие прекращения его полномочий как члена ВККС в 2014 году и он намеревался лишь подать в отставку с должности судьи Верховного Суда Украины.

Исходя из этого ЕСПЧ пришел к выводу, что даже если предположить, что преследуемая увольнением заявителя с должности судьи цель была легитимной, она не могла быть не достигнута путем выхода заявителя в отставку с должности судьи. Поэтому освобождении его от должности судьи путем применения люстрационных мероприятий не было “необходимым в демократическом обществе”, — написала представитель ВРУ в КСУ.

ЕСПЧ предложил сторонам представить свои предложения по финансовой компенсации, но приговорил Украины выплатить Самсину 5 тысяч евро моральной компенсации и 1500 евро судебных расходов.

Дополнение

В 2018 году Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда признал люстрацию бывшего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Игоря Самсина незаконной.

Закон об очищении власти одобрен в 2014 году. Документ, среди прочего, предусматривает, что ряд категорий лиц в течение десяти лет не имеет права занимать должности в государственных органах власти Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы