ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Игоря Самсина

Детали

Так, ЕСПЧ пришел к выводу, что Украина нарушила Статью 8 — о праве на уважение частной и семейной жизни — Европейской конвенции прав человека.

Речь идет об освобождении Самсина с должности судьи Верховного Суда во исполнение закона о люстрации — он возглавлял Высшую квалификационную комиссию судей с 2010 по 2014 год. Кроме того, как говорится в решении суда, ему запретили работать на государственных должностях до конца 2024 года, а его имя внесли в публичного реестра люстрированных. Ему также отказали в отставке, которая оказывала бы ему льготы, предусмотренные его должности.

Решение ЕСПЧ

“В своем решении ЕСПЧ отметил, что информация о занятие заявителем должности члена ВККС была общеизвестным фактом. Кроме этого, при рассмотрении дела заявителя в украинских судах он настаивал, что цель, которая преследовалась законом “Об очистке власти”, уже была достигнута вследствие прекращения его полномочий как члена ВККС в 2014 году и он намеревался лишь подать в отставку с должности судьи Верховного Суда Украины.

Исходя из этого ЕСПЧ пришел к выводу, что даже если предположить, что преследуемая увольнением заявителя с должности судьи цель была легитимной, она не могла быть не достигнута путем выхода заявителя в отставку с должности судьи. Поэтому освобождении его от должности судьи путем применения люстрационных мероприятий не было “необходимым в демократическом обществе”, — написала представитель ВРУ в КСУ.

ЕСПЧ предложил сторонам представить свои предложения по финансовой компенсации, но приговорил Украины выплатить Самсину 5 тысяч евро моральной компенсации и 1500 евро судебных расходов.

Дополнение

В 2018 году Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда признал люстрацию бывшего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Игоря Самсина незаконной.

Закон об очищении власти одобрен в 2014 году. Документ, среди прочего, предусматривает, что ряд категорий лиц в течение десяти лет не имеет права занимать должности в государственных органах власти Украины.