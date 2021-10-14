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ЄСПЛ визнав порушення Україною прав люстрованого судді Верховного Суду Ігоря Самсіна

ЄСПЛ визнав порушення Україною прав люстрованого судді Верховного Суду Ігоря Самсіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Європейський суд з прав людини визнав порушення прав колишнього судді Верховного суду Ігоря Самсіна за підсумками розгляду його скарги проти України. Про це йдеться в рішенні суду від 14 жовтня, передає УНН із посиланням Telegram-канал постійного представника Верховної Ради у КСУ Ольгу Совгирь.

Деталі

Так, ЄСПЛ дійшов висновку, що Україна порушила Статтю 8 — про право на повагу до приватного та сімейного життя — Європейської конвенції прав людини.

Йдеться про звільнення Самсіна з посади судді Верховного Суду на виконання закону про люстрацію — він очолював Вищу кваліфікаційну комісію суддів з 2010 по 2014 рік. Крім того, як йдеться в рішенні суду, йому заборонили працювати на державних посадах до кінця 2024 року, а його ім’я внесли до публічного реєстру люстрованих. Йому також відмовили у відставці, яка надавала б йому пільги, передбачені його посадою.

Рішення ЄСПЛ

“В своєму рішенні ЄСПЛ зазначив, що інформація про обіймання заявником посади члена ВККС була загальновідомим фактом. Крім цього, під час розгляду справи заявника в українських судах він наполягав, що ціль, яка переслідувалась Законом “Про очищення влади”, вже була досягнута внаслідок припинення його повноважень як члена ВККС в 2014 році і він мав намір лише подати у відставку з посади судді Верховного Суду України.

Виходячи з цього ЄСПЛ дійшов висновку, що навіть якщо припустити, що переслідувана звільненням заявника з посади судді мета була легітимною, вона не могла бути не досягнута шляхом виходу заявника у відставку з посади судді. А тому звільнення його з посади судді шляхом застосування люстраційних заходів не було “необхідним у демократичному суспільстві”, — написала представник ВРУ у КСУ.

ЄСПЛ запропонував сторонам подати свої пропозиції щодо фінансової компенсації, але присудив Україні виплатити Самсіну 5 тисяч євро моральної компенсації та 1 500 євро судових видатків.

Доповнення

У 2018 році Верховний суд України в складі Касаційного адміністративного суду визнав люстрацію колишнього голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігоря Самсіна незаконною.

Закон про очищення влади схвалений у 2014 році. Документ, серед іншого, передбачає, що низка категорій осіб протягом десяти років не має права обіймати посади у державних органах влади України.

Українські Національні Новини

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