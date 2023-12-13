Если Венгрия заблокирует пакет помощи на 50 миллиардов евро для Украины: Брюссель готовит четыре запасных варианта

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая находится с визитом в Брюсселе, рассказала в эксклюзивном интервью Радио Свобода о четырех запасных вариантах, которые Брюссель готовит на случай, если Венгрия заблокирует решение Евросоюза о помощи Украине в 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, передает УНН.

По словам Ольги Стефанишиной, прежде всего в Брюсселе до сих пор надеются, что удастся утвердить совместное решение от всех стран-членов о 50 миллиардах евро. "Это был бы идеальный сценарий с точки зрения прозрачности, последовательности и возможности мобилизации этих средств. Я думаю, что это понимают и все государства-члены, включая те, которые достаточно скептически настроены", - сказала вице-премьер.

Другой возможный вариант - пойти по пути решения без Венгрии, задействовав только 26 стран-членов.

"На столе как минимум четыре различных сценария - от того, когда государства-члены будут в индивидуальном порядке мобилизовать средства, также часть работы связана с использованием доходов от конфискованных активов. Возможно, программы традиционной макрофинансовой помощи", - пояснила Ольга Стефанишина.

Евросоюз выделил Украине на 2023 год макрофинансовую помощь в размере 18 миллиардов евро, в то же время решение о 50 миллиардах на четыре года будет предусматривать несколько меньшую ежегодную сумму. По словам Ольги Стефанишиной, эти средства будут распределяться с учетом больших потребностей Украины сейчас, чем в будущем.

"Предполагается, что реализация этого проекта будет осуществляться на основе соответствующего плана, который будет вести к экономическому росту, повышению уровня ВВП и, скажем так, экономическому восстановлению Украины даже в условиях войны. Поэтому безусловно, что ежегодная потребность в финансовой помощи на основе этого плана должна снижаться глобально", - сказала Ольга Стефанишина.

Напомним

Венгрия системно блокирует в ЕС принятие любых положительных решений по Украине. В воскресенье в Буэнос-Айресе президент Украины Владимир Зеленский сумел переговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пересекшись с ним в гостевом ложе на инаугурации президента Аргентины. Владимир Зеленский назвал беседу "максимально откровенной", однако конкретных деталей о предмете разговора ни украинская, ни венгерская сторона не сообщили.