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The Washington Post
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Еще семерых детей вернули из оккупированной части Херсонщины - Прокудин

Киев • УНН

 • 3260 просмотра

На подконтрольную Украине территорию вернули семерых детей в возрасте от 10 до 17 лет из оккупированной части Херсонской области. С начала 2026 года удалось вернуть 124 ребенка.

Еще семерых детей вернули из оккупированной части Херсонщины - Прокудин

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области. Речь идет о четырех девочках и трех мальчиках в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Детей вернули  при содействии президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации Save Ukraine.

В настоящее время дети находятся в безопасности. Сейчас они проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь в восстановлении документов, безопасное убежище и заботу, необходимые для нового начала

- сообщил Прокудин.

По его словам, для этих мальчиков и девочек оккупация уже осталась позади. В то же время сотни украинских детей до сих пор находятся на временно оккупированных территориях и ежедневно сталкиваются с давлением со стороны российской оккупационной власти.

Оккупационные власти продолжают давление, пытаясь уничтожить их украинскую идентичность

- подчеркнул Прокудин.

Он также сообщил, что с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 124 ребенка.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец недавно заявил о том, что возвращение детей и военнопленных является главным измерением дипломатии.

Александра Василенко

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