Еще один морской балкер вышел из акватории мариупольского порта: что известно
Киев • УНН
Морской балкер покинул акваторию мариупольского порта после загрузки, которая длилась менее суток. Для захода судна проводились дноуглубительные работы, а швартовка у «скрытого» причала указывает на военный характер груза.
Морской балкер вышел из Мариупольского порта после рекордно быстрой загрузки, проведенной за менее чем сутки.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Очередной морской балкер вчера вечером вышел из акватории мариупольского порта. Опять загрузка «с колес» при использовании железной дороги
Для захода балкера в порт 8 ноября заранее работал дноуглубитель, что подтверждается, в частности, спутниковыми снимками. Это свидетельствует о критическом состоянии канала, который нуждался в подготовке для приема судна. В то же время, это указывает на то, что судно заходило загруженным.
Швартовка у «скрытого» причала еще больше намекает на военный характер груза. На разгрузку/погрузку и выход в этот раз потрачено менее суток, что стало рекордом. Вопрос, чем вызвана такая спешка и ночная навигация, остается открытым, но может пролить свет на характер доставленного груза.
Напомним
В оккупированном Мариуполе с начала года произошло почти 400 пожаров, которые унесли жизни 17 человек. Большинство возгораний возникает из-за свалок и аварийной проводки, а оккупационные службы не успевают реагировать.