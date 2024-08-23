Еще один атомный блок вышел досрочно из планового ремонта

К энергосистеме Украины подключен еще один атомный блок после досрочного завершения планового ремонта. Он добавит 1000 МВт мощности и позволит избежать ограничений электроснабжения. Об этом 23 августа сообщили в Минэнерго, передает УНН.

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Как сообщается, сегодня к энергосистеме был подключен атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей.

Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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