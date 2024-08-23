Отключений не планируют на фоне меньшего потребления из-за спада жары, энергетики ждут разрешения на ремонт линии к ЗАЭС
Киев • УНН
Из-за спада жары потребление электроэнергии снизилось на 6,9%. Графики отключений не планируются, но повреждена линия электропередачи к ЗАЭС. Энергетики ждут разрешения на ремонт.
Потребление электричества снизилось из-за спада жары. Графики отключения света не планируются. Вчера была аварийная помощь, сегодня в планах импорт из 5 стран. На утро обесточен 531 населенный пункт. Энергетики ждут разрешения на ремонт после повреждения российским обстрелом линии электропередачи, питающей ЗАЭС. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.
Последствия российских атак
"Вчера, 22 августа, в результате российских обстрелов была повреждена одна из линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию. Вследствие этого - надежность питания ЗАЭС снижена. Энергетики ждут разрешения военнослужащих на проведение ремонтных работ", - сообщили в Укрэнерго.
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Также, по данным Минэнерго:
Южный регион: в результате артобстрела выключалось оборудование на подстанции. Обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.
Юго-восточный регион: из-за боевых действий отключались воздушные линии, что привело к уменьшению напряжения на объекте ВИЭ. Потребители не обесточивались.
Потребление
"Благодаря снижению температуры в западных, северных и центральных областях - уровень потребления снизился. Сегодня, 23 августа, по состоянию на 9:30, он на 6,9% ниже, чем в предыдущие сутки. Поэтому используйте, пожалуйста, электроэнергию экономно в период максимального потребления - с 20:00 до 22:00", - указали в НЭК.
Вчера, 22 августа, максимум потребления, как отмечается, был зафиксирован вечером. Он был на 3,8% ниже, чем в среду, 21 августа.
"Меры ограничения потребления сегодня не прогнозируются", - сообщили в Укрэнерго.
Аварийная помощь
Вчера, 22 августа, на запрос НЭК "Укрэнерго", Украина привлекала аварийную помощь из энергосистемы Словакии.
Импорт и экспорт
Импорт - в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19 010 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1581 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.
Обесточивания
По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 531 населенный пункт. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Киевской и Днепропетровской областях.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.