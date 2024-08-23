Відключень не планують на тлі меншого споживання через спад спеки, енергетики чекають дозволу на ремонт лінії до ЗАЕС
Київ • УНН
Через спад спеки споживання електроенергії знизилося на 6,9%. Графіки відключень не плануються, але пошкоджено лінію електропередачі до ЗАЕС. Енергетики чекають дозволу на ремонт.
Споживання електрики знизилося через спад спеки. Графіки відключення світла не плануються. Учора була аварійна допомога, сьогодні у планах імпорт з 5 країн. На ранок знеструмлено 531 населений пункт. Енергетики чекають дозволу на ремонт після пошкодження російським обстрілом лінії електропередачі, що живить ЗАЕС. Про це повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.
Наслідки російських атак
"Вчора, 22 серпня, внаслідок російських обстрілів була пошкоджена одна з ліній електропередачі, що живлять Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього – надійність живлення ЗАЕС знижена. Енергетики чекають дозволу військовослужбовців на проведення ремонтних робіт", - повідомили в Укренерго.
Запорізька АЕС знову на межі блекауту - Енергоатом23.08.24, 11:05 • 45770 переглядiв
Також, за даними Міненерго:
Південний регіон: внаслідок артобстрілу вимикалось обладнання на підстанції. Знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.
Південно-східний регіон: через бойові дії відключались повітряні лінії, що призвело до зменшення напруги на об’єкті ВДЕ. Споживачі не знеструмлювались.
Споживання
"Завдяки зниженню температури у західних, північних та центральних областях – рівень споживання знизився. Сьогодні, 23 серпня, станом на 9:30, він на 6,9% нижчий, ніж попередньої доби. Тож використовуйте, будь ласка, електроенергію ощадливо у період максимального споживання – з 20:00 до 22:00", - вказали у НЕК.
Вчора, 22 серпня, максимум споживання, як зазначається, був зафіксований увечері. Він був на 3,8% нижчим, ніж у середу, 21 серпня.
"Заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються", - повідомили в Укренерго.
Аварійна допомога
Вчора, 22 серпня, на запит НЕК "Укренерго", Україна залучала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.
Імпорт та експорт
Імпорт - протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 010 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1581 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
За даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 531 населений пункт. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині та Дніпропетровщині.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.