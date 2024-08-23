Ще один атомний блок вийшов достроково з планового ремонту

До енергосистеми України підключено ще один атомний блок після дострокового завершення планового ремонту. Він додасть 1000 МВт потужності та дозволить уникнути обмежень електропостачання. Про це 23 серпня повідомили в Міненерго, передає УНН.

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Як повідомляється, сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії