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Ще один атомний блок вийшов достроково з планового ремонту

Ще один атомний блок вийшов достроково з планового ремонту

Київ • УНН

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До енергосистеми України підключено атомний блок після дострокового завершення планового ремонту. Це додасть 1000 МВт потужності та дозволить уникнути обмежень електропостачання для споживачів.

До енергосистеми України підключено ще один атомний блок після дострокового завершення планового ремонту. Він додасть 1000 МВт потужності та дозволить уникнути обмежень електропостачання. Про це 23 серпня повідомили в Міненерго, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії

- заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Відключень не планують на тлі меншого споживання через спад спеки, енергетики чекають дозволу на ремонт лінії до ЗАЕС23.08.24, 11:37 • 63939 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономіка

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