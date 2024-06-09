Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе

Ракеты поразили два судна у йеменского Адена в результате вероятной атаки хуситов в Йемене. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на заявление местных властей, передает УНН.

Детали

В воскресенье генеральный грузовой корабль под флагом Антигуа и Барбуда был поражен ракетой, которая попала в носовую часть судна, вызвав пожар. Вторая ракета, выпущенная по кораблю, промахнулась.

Также, как отмечается, люди "на борту небольших лодок поблизости открыли огонь по кораблю во время инцидента". Пожар потушили, пострадавших не было.

Британский военный центр морских торговых операций Соединенного Королевства также сообщил о нападении и пожаре в субботу в том же районе возле Адена, заявив, что "сейчас ведется ликвидация последствий".

Дополнение

Хуситы нацелились на судоходство по всему коридору Красного моря из-за войны Израиля с ХАМАСом в Секторе Газа. По их словам, атаки направлены на прекращение войны и поддержку палестинцев, хотя часто нападения совершаются на суда, не имеющие никакого отношения к конфликту.

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу