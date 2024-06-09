Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  201079 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  144042 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  146908 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  131890 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100555 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  80966 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  80589 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114397 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112398 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114056 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе

Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

В Украине тестируют усовершенствованный подход к графикам отключения электроэнергии, направленный на сокращение количества почасовых ограничений.

Общество •   •  4031 просмотра
Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

Коалиция инструкторов для выправки в Украине: инициативу Макрона не поддержали США, Германия, Италия и Испания - СМИ

Франция предложила сформировать "коалицию инструкторов" для отправки в Украину, но против этой инициативы выступили Соединенные Штаты, Германия, Италия и Испания из-за опасений по поводу рисков эскалации и дальнейшего втягивания Запада в войну.

Война •   •  5419 просмотра
Коалиция инструкторов для выправки в Украине: инициативу Макрона не поддержали США, Германия, Италия и Испания - СМИ

Вблизи Волчанска продолжаются два боевых столкновения - Волошин

Под Волчанском продолжаются два боевых столкновения. За минувшие сутки на Харьковщине произошло 10 столкновений.

Война •   •  6641 просмотра
Вблизи Волчанска продолжаются два боевых столкновения - Волошин

На Киевщине ночью горел склад: пылало 4000 кв. м

В Броварском районе Киевской области загорелся склад площадью 4000 м2, для тушения пожара понадобилось 29 спасателей и 9 единиц техники.

Криминал и ЧП •   •  6551 просмотра
На Киевщине ночью горел склад: пылало 4000 кв. м

В Укрэнерго рассказали, почему сегодня не будут выключать свет

9 июня в Украине были отменены отключения электроэнергии в связи со снижением потребления электроэнергии в выходные дни и возобновлением работы одного из энергоблоков атомной электростанции.

Общество •   •  8098 просмотра
В Укрэнерго рассказали, почему сегодня не будут выключать свет

СБУ, ГБР и КНИИСЭ: Кравченко рассказал об уровнях проверок фортификаций на Киевщине

К работам по обустройству фортификационных сооружений на Киевщине привлечены специалисты КНИИСЭ. Куда и как тратим средства проверяет СБУ, ГБР и НАБУ.

Война •   •  10613 просмотра
СБУ, ГБР и КНИИСЭ: Кравченко рассказал об уровнях проверок фортификаций на Киевщине

На сегодня ограничения света в Украине отменили - ДТЭК

По данным ДТЭК, 9 июня в течение всего дня в Украине были сняты ограничения на подачу света, что позволит стране провести день без плановых отключений.

Общество •   •  9578 просмотра
На сегодня ограничения света в Украине отменили - ДТЭК

Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Чешская Республика может помочь в обучении украинских полетов на самолетах F-16 и Gripen и может предложить странам обучение на этих самолетах, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Война •   •  11620 просмотра
Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Враг атаковал Донетчину авиабомбами и из "Ураганов": один погибший, двое раненых

Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего один мирный житель погиб и двое других получили ранения, а также были повреждены жилые здания и инфраструктура.

Война •   •  11180 просмотра
Враг атаковал Донетчину авиабомбами и из "Ураганов": один погибший, двое раненых