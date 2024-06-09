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Ще два судна зазнали атаки в Аденській затоці

Ще два судна зазнали атаки в Аденській затоці

Київ • УНН

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Два судна були атаковані ракетами поблизу Адена, Ємен що спричинило пожежу на одному з суден, але ніхто не постраждав.

Ракети вразили два судна біля єменського Адена в результаті ймовірної атаки хуситів. Про це пише The Associated Press із посиланням на заяву місцевої влади, передає УНН.

Деталі

В неділю генеральний вантажний корабель під прапором Антигуа і Барбуди був уражений ракетою, яка влучила в носову частину судна, спричинивши пожежу. Друга ракета, випущена по кораблю, промахнулася.

Також, як зазначається, люди "на борту невеликих човнів поблизу відкрили вогонь по кораблю під час інциденту". Пожежу загасили, постраждалих не борту немає.

Британський військовий центр морських торговельних операцій Сполученого Королівства також повідомив про напад і пожежу в суботу в тому ж районі біля Адена, заявивши, що "наразі ведеться ліквідація наслідків".

Доповнення

Хусити націлилися на судноплавство по всьому коридору Червоного моря через війну Ізраїлю з ХАМАСом у секторі Газа. За їхніми словами, атаки спрямовані на припинення війни і підтримку палестинців, хоча часто напади здійснюються на судна, які не мають жодного стосунку до конфлікту.

Хусити заявили про ще один удар по американському атомному авіаносці02.06.24, 04:13 • 102768 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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reutersReuters
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