ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Европейский союз призвал привлечь к ответственности причастных к убийству саудовского журналиста Джамала Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини, передает УНН.
"ЕС принял во внимание заявление властей Саудовской Аравии от 15 ноября о последних событиях в расследовании, но все еще остается необходимым полностью прояснить обстоятельства, связанные с этим ужасным преступлением, а также привлечь к ответственности всех ответственных за это", - говорится в заявлении.
Могерини подчеркнула, что судебный процесс будет важным элементом для обеспечения справедливости, как того требует международное сообщество и родственники и близкие Хашкаджи.
При этом она подчеркнула, что ЕС придерживается давней позиции - противодействии смертной казни при любых обстоятельствах.
"Вместе с нашими международными партнерами мы внимательно будем следить за результатами расследования, и мы будем продолжать настаивать на том, что Саудовская Аравия принять меры для обеспечения того, чтобы подобное никогда не повторилось", - подчеркнула Могерини.
Напомним, прокуратура Саудовской Аравии требует смертного приговора для пяти убийц саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Так, в начале октября журналист Джамаль Хашкаджи вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для бракосочетания, а уже через три недели его расчлененное тело, как сообщили в Турции, было найдено в колодце на территории дипломатического учреждения.