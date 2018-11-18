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ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у вбивстві Хашкаджі

ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у вбивстві Хашкаджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Європейський союз закликав притягнути до відповідальності причетних до вбивства саудівського журналіста Джамала Хашкаджі. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН.

"ЄС взяв до уваги заяву влади Саудівської Аравії від 15 листопада про останні події в розслідуванні, але все ще залишається необхідним повністю прояснити обставини, пов'язані з цим жахливим злочином, а також притягнути до відповідальності усіх відповідальних за це", - йдеться у заяві.

Могеріні наголосила, належний судовий процес буде важливим елементом для забезпечення справедливості, як того вимагає міжнародна спільнота і родичі й близькі Хашкаджі.

При цьому вона наголосила, що ЄС дотримується давньої позиції - протидіяти смертній карі за будь-яких обставин.

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми уважно стежитимемо за результатами розслідування, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, що Саудівська Аравія має вжити заходів для забезпечення того, щоб подібне ніколи не повторилося", - підкреслила Могеріні.

Нагадаємо, прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертного вироку для п'яти вбивць саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Так, на початку жовтня журналіст Джамаль Хашкаджі увійшов в генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи для одруження, а вже через три тижні його розчленоване тіло, як повідомили в Туреччині, було знайдено в колодязі на території дипломатичної установи.

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