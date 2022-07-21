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ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского крупнейшего производителя титана в мире – WSJ

ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского крупнейшего производителя титана в мире – WSJ

Киев • УНН

 • 237295 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Европейский Союз заблокировал предложение ввести санкции против российской металлургической компании ПАО «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает УНН.

Детали

Компания является важным поставщиком титана для Airbus SE – крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов, штаб-квартира которой находится во Франции.

По словам европейских чиновников, изначально одной из компаний в новом списке санкций была “ВСМПО”. ЕС планировал ограничить продажу компании товаров двойного назначения и военного назначения в прошлую пятницу.

Компания поставляет материалы для производства российских реактивных истребителей, в том числе самолетов, участвовавших в войне против Украины.

Частично она принадлежит российской оборонной компании “Ростех”, которая производит оружие для российских вооруженных сил. “Ростех” возглавляет попавший под санкции олигарх Сергей Чемезов. Однако, «Ростех» находится под санкциями, а “ВСМПО” — нет.

Дипломаты ЕС заявили, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг москвы по прекращению продаж титана компаниям из ЕС.

Европейские чиновники уже несколько месяцев обсуждают возможность распространения существующих запретов на российское сырье: титан, палладий и никель. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил в апреле, что блоку необходимо диверсифицировать поставки этих продуктов из россии.

По словам дипломатов, в ходе переговоров с высокопоставленными официальными лицами других государств-членов Франция выразила обеспокоенность по поводу любых действий Европейской комиссии, которые могут поставить под угрозу импорт титана в Европу. По словам источников, позицию Франции поддержали Германия и Испания.

Акционерами Airbus со штаб-квартирой в Тулузе являются Франция, Испания и Германия.

Цитата

«Как глобальная компания, Airbus находится в постоянном обмене информацией с государственными заинтересованными сторонами, но мы не комментируем характер или содержание этих дискуссий», — заявил представитель производителя в письменном заявлении, добавив, что санкции в отношении титана «нанесут значительный ущерб всей аэрокосмической промышленности в Европе».

По данным Airbus, россия поставляет до половины титана для аэрокосмической промышленности по всему миру. Согласно майскому отчету консалтинговой фирмы AlixPartners, европейский производитель самолетов сам закупает около 65% своего титана у “ВСМПО”.

По данным Trade Data Monitor, титан является относительно небольшим источником дохода для российской экономики: в 2020 году экспорт составил 415 миллионов долларов по сравнению с 16 миллиардами долларов для железа и стали.

«Нет смысла вводить санкции против россии в отношении титана, потому что для россии это малый бизнес. Мы бы наложили санкции на самих себя. Ни США, ни Европа, ни другие не желают вводить санкции против ВСМПО. Это не имело бы смысла», — заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Добавим

Европейский Союз включил в новый черный список российский "Сбербанк" и российский мотоклуб "Ночные волки", сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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