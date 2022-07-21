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ЄС заблокував пропозицію запровадити санкції проти російського найбільшого виробника титану у світі – WSJ

ЄС заблокував пропозицію запровадити санкції проти російського найбільшого виробника титану у світі – WSJ

Київ • УНН

 • 237299 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Європейський Союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії ПАТ «ВСМПО-Авісма». Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела у дипломатичних колах, передає УНН.

Деталі

Компанія є важливим постачальником титану для Airbus SE – найбільшого у світі виробника комерційних літаків, штаб-квартира якої знаходиться у Франції.

За словами європейських чиновників, спочатку однією з компаній у новому списку санкцій була “ВСМПО”. ЄС планував обмежити продаж компанії товарів подвійного призначення та військового призначення минулої п'ятниці.

Компанія постачає матеріали для виробництва російських реактивних винищувачів, у тому числі літаків, які брали участь у війні проти України.

Частково вона належить російській оборонній компанії “Ростех”, яка виробляє зброю для російських збройних сил. “Ростех” очолює олігарх Сергій Чемезов, який потрапив під санкції. Однак, «Ростех» знаходиться під санкціями, а “ВСМПО” — ні.

Дипломати ЄС заявили, що держави-члени висловили стурбованість тим, що обмеження експорту компанії може спровокувати крок у відповідь Москви з припинення продажів титану компаніям з ЄС.

Європейські чиновники вже кілька місяців обговорюють можливість поширення існуючих заборон на російську сировину: титан, паладій та нікель. Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив у квітні, що блоку необхідно диверсифікувати постачання цих продуктів із росії.

За словами дипломатів, у ході переговорів із високопоставленими офіційними особами інших держав-членів Франція висловила стурбованість щодо будь-яких дій Європейської комісії, які можуть поставити під загрозу імпорт титану до Європи. За словами джерел, позицію Франції підтримали Німеччина та Іспанія.

Акціонерами Airbus зі штаб-квартирою в Тулузі є Франція, Іспанія та Німеччина.

Цитата

«Як глобальна компанія, Airbus перебуває у постійному обміні інформацією з державними зацікавленими сторонами, але ми не коментуємо характер чи зміст цих дискусій», — заявив представник виробника у письмовій заяві, додавши, що санкції щодо титану «завдадуть значної шкоди всій аерокосмічній промисловості в Європі».

За даними Airbus, росія поставляє до половини титану для аерокосмічної промисловості по всьому світу. Згідно з травневим звітом консалтингової фірми AlixPartners, європейський виробник літаків сам закуповує близько 65% свого титану у “ВСМПО”.

За даними Trade Data Monitor, титан є відносно невеликим джерелом доходу для російської економіки: 2020 року експорт становив 415 мільйонів доларів порівняно з 16 мільярдами доларів для заліза та сталі.

«Немає сенсу вводити санкції проти росії щодо титану, тому що для росії це малий бізнес. Ми наклали б санкції на самих себе. Ні США, ні Європа, ні інші не бажають запроваджувати санкції проти ВСМПО. Це не мало б сенсу», — заявив генеральний директор Airbus Гійом Форі.

Додамо

Європейський Союз включив до нового чорного списку російський "Сбербанк" та російський мотоклуб "Нічні вовки", повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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