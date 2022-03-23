ЕС решил делиться секретными данными с Украиной – Bloomberg

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит блоку обмениваться с Киевом информацией, такой как спутниковые снимки.

По словам источников, первоначально соглашение будет заключено на один год, и оно может быть продлено. Послов ЕС проинформировали относительно соглашения на встрече во вторник.

Ранее

Как писал УНН, на этой неделе министры стран-членов ЕС достигли политического соглашения о выделении еще 500 млн евро Украине в рамках Европейского фонда обеспечения мира, что позволит привлекать финансовые ресурсы для укрепления институциональных оборонных возможностей государства.