ЕС решил делиться секретными данными с Украиной – Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Евросоюз утвердил соглашение, которое позволяет делиться с Украиной секретной информацией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
По словам людей, знакомых с этим вопросом, ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит блоку обмениваться с Киевом информацией, такой как спутниковые снимки.
По словам источников, первоначально соглашение будет заключено на один год, и оно может быть продлено. Послов ЕС проинформировали относительно соглашения на встрече во вторник.
Ранее
Как писал УНН, на этой неделе министры стран-членов ЕС достигли политического соглашения о выделении еще 500 млн евро Украине в рамках Европейского фонда обеспечения мира, что позволит привлекать финансовые ресурсы для укрепления институциональных оборонных возможностей государства.