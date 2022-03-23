ЄС вирішив ділитися секретними даними з Україною – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Євросоюз затвердив угоду, яка дає змогу ділитися з Україною секретною інформацією. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела, пише УНН.
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За словами людей, знайомих із цим питанням, ЄС схвалив угоду з Україною, яка дасть змогу блоку обмінюватися з Києвом інформацією, такою як супутникові знімки.
За словами джерел, спочатку угоду буде укладено на один рік, і її може бути продовжено. Послів ЄС проінформували щодо угоди на зустрічі у вівторок.
Раніше
Як писав УНН, цього тижня міністри країн-членів ЄС досягли політичної угоди про надання ще 500 млн євро Україні в межах Європейського фонду забезпечення миру, що дасть змогу залучати фінансові ресурси для зміцнення інституційних оборонних можливостей держави.