ЕС выделит 150 млн евро для борьбы с незаконной миграцией из Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский Союз принял новый пакет помощи в размере 147,7 млн евро для поддержки Марокко в борьбе против контрабанды людьми и для преодоления незаконной миграции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.
"Благодаря этому новому пакету мы можем укрепить наше партнерство с Марокко и в дальнейшем уменьшать поток незаконных мигрантов на дорогах Западного Средиземноморья, предупреждая риск для жизни людей", - отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.
По его словам, новый пакет доказывает обязательства ЕС по программе "Североафриканского окна" в 807 млн евро, которые направляются на многочисленные потребности этого региона.
Напомним, тысячи просителей убежища вернулись в Германию после депортации.