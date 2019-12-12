ЕС выделит 150 млн евро для борьбы с незаконной миграцией из Африки

"Благодаря этому новому пакету мы можем укрепить наше партнерство с Марокко и в дальнейшем уменьшать поток незаконных мигрантов на дорогах Западного Средиземноморья, предупреждая риск для жизни людей", - отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.

По его словам, новый пакет доказывает обязательства ЕС по программе "Североафриканского окна" в 807 млн евро, которые направляются на многочисленные потребности этого региона.

Напомним, тысячи просителей убежища вернулись в Германию после депортации.