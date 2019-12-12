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ЄС виділить 150 млн євро для боротьби з незаконною міграцією з Африки

ЄС виділить 150 млн євро для боротьби з незаконною міграцією з Африки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз ухвалив новий пакет допомоги у розмірі 147,7 млн євро для підтримки Марокко у боротьбі проти контрабанди людьми та для подолання незаконної міграції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Європейської Комісії.

"Завдяки цьому новому пакету ми можемо зміцнити наше партнерство з Марокко та надалі зменшувати потік незаконних мігрантів на шляхах Західного Середземномор’я, упереджуючи ризик для життя людей", - зазначив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгелі.

За його словами, новий пакет доводить зобов’язання ЄС за програмою "Північноафриканського вікна" до 807 мільйонів євро, які спрямовуються на чисельні потреби цього регіону.

Нагадаємо, тисячі прохачів притулку повернулися до Німеччини після депортації.

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