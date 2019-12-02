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Тисячі прохачів притулку повернулися до Німеччини після депортації

Тисячі прохачів притулку повернулися до Німеччини після депортації

Київ • УНН

 • 10828 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Тисячі прохачів притулку, які проживають у ФРН, були раніше депортовані або добровільно залишили країну, але повернулися і знову просять притулку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Welt am Sonntag і DW.

Зокрема, станом на 30 жовтня в Німеччині перебували 4916 прохачів притулку, які з 2012 року вже двічі потрапляли до країни, потім були депортовані чи виїхали добровільно, але повернулися й подали заявку на притулок утретє. Учетверте намагаються здобути притулок 1023 прохачі, які перебувають у ФРН, а 294 особи подали заявку на притулок вже п'ять або більше разів.

Утім, це лише невелика частина від загальної кількості заявок. Згідно з даними німецького статистичного відмоства, у період з 2010 по 2018 рік у пошуку притулку до ФРН прибули 1,78 мільйона осіб.

Кілька тижнів тому міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер анонсував законопроєкт, котрий уможливить утримання у в'язницях іноземців із забороною на повторний в'їзд протягом терміну розгляду заявки на притулок.

Нагадаємо, на Харківщині викрили прикордонників та митників на сприянні нелегальній міграції до РФ.

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