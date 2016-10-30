ЕС и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли

Как отмечается, церемония подписания соглашения о ЗСТ состоялась на фоне протестов у штаб-квартиры органов ЕС, выступающих против зоны свободной торговли и опасающихся принятия подобного соглашения с США, так называемого Трансатлантического партнерства (TTIP). Документ, разработка и согласование которого забрали семь лет, почти был сорван отказом принимать его со стороны бельгийской Валлонии.

Подписание отложилось на несколько часов из-за задержки самолета канадского премьера, которому пришлось возвращаться в аэропорт Оттавы из-за технических проблем.

Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой убирает 99% таможенных ставок во взаимной торговле. По данным Евростата, в прошлом году ЕС имел торговый профицит с десятой экономикой мира на рекордном уровне в 6,9 миллиарда евро. Канада - 12-й крупнейший партнер ЕС по импорту, 13-й - по экспорту. Соглашение еще предстоит ратифицировать парламентам Канады и стран-членов ЕС.

Как сообщал УНН, 30 октября самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который направлялся в Брюссель на подписание договора СЕТА, вернулся в Оттаву.