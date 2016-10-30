ЄС та Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Лідери Євросоюзу та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали у Брюсселі угоду про зону вільної торгівлі, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначається, церемонія підписання угоди про ЗВТ відбулася на тлі протестів біля штаб-квартири органів ЄС, які виступають проти зони вільної торгівлі та побоюються ухвалення схожої угоди з США, так званого Трансатлантичного партнерства (TTIP). Документ, розробка та узгодження якого забрали сім років, мало не був зірваний відмовою ухвалювати його з боку бельгійської Валлонії.
Підписання відклалося на кілька годин через затримку літака канадського прем'єра, якому довелося повертатися в аеропорт Оттави через технічні проблеми.
Угода про зону вільної торгівлі між ЄС та Канадою прибирає 99% митних ставок у взаємній торгівлі. За даними Євростату, минулого року ЄС мав торговельний профіцит з десятою економікою світу на рекордному рівні у 6,9 мільярда євро. Канада - 12-й найбільший партнер ЄС за імпортом, 13-й - за експортом. На угоду ще чекає ратифікація парламентами Канади та країн-членів ЄС.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня літак прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який прямував до Брюсселя на підписання договору СЕТА, повернувся в Оттаву.