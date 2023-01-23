ЕС одобрил увеличение военной помощи Украине на 500 млн евро

Детали

Министры иностранных дел ЕС во время встречи в Брюсселе достигли соглашения о седьмом таком транше помощи после того, как на прошлой неделе западные страны не смогли договориться о предоставлении Украине боевых танков. Источники сообщили, что пакет в 500 миллионов евро одобрили вместе с дополнительными 45 миллионами на "не летальное оборудование" для военной тренировочной миссии ЕС для Украины.

Ожидалось, что министры обсудят, но не примут решение об использовании российских активов, замороженных в Европе, для помощи в восстановлении Украины, а также 10-й пакет санкций против россии, который вступит в силу в следующем месяце. Венгрия, которая активно выступает против рф в ЕС, одобрила 500-миллионный транш, но дала сигнал о своей позиции по ужесточению санкций, особенно если они ограничат сотрудничество Будапешта с москвой в ядерной энергетике.

"Все решения, которые могут продлить войну или привести к потенциальной эскалации, противоречат нашим интересам. Доказано, что санкции заводят Европу в тупик", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Напомним

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину и давить на россию для прекращения ею агрессии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на открытии первого в этом году заседания глав МИД стран ЕС.