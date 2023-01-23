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ЄС схвалив збільшення військової допомоги Україні на 500 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Європейський Союз ратифікував додаткову військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро, оскільки Берлін зіткнувся з посиленням тиску через заклики Києва поставити танки Leopard німецького виробництва. Про це агентству Reuters повідомили джерела, передає УНН.

ЄС схвалив збільшення військової допомоги Україні на 500 млн євро

Деталі

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі у Брюсселі досягли угоди про сьомий такий транш допомоги після того, як минулого тижня західні країни не змогли домовитися про надання Україні бойових танків. Джерела повідомили, що пакет у 500 мільйонів євро схвалили разом із додатковими 45 мільйонами на "нелетальне обладнання" для військової тренувальної місії ЄС для України.

Очікувалося, що міністри обговорять, але не ухвалять рішення щодо використання російських активів, заморожених у Європі, для допомоги у відбудові України, а також 10-й пакет санкцій проти росії, який набуде чинності наступного місяця. Угорщина, яка активно виступає проти рф в ЄС, схвалила 500-мільйонний транш, але дала сигнал про свою позицію щодо посилення санкцій, особливо якщо вони обмежать співпрацю Будапешта з москвою в ядерній енергетиці.

"Усі рішення, які можуть продовжити війну або призвести до потенційної ескалації, суперечать нашим інтересам. Доведено, що санкції заводять Європу в глухий кут", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Нагадаємо

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну і тиснути на росію для припинення нею агресії. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на відкритті першого цього року засідання голів МЗС країн ЄС.

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