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ЕС разморозит 10 миллиардов евро для Венгрии - The Guardian

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 04:30  •  21600 просмотра

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Европейская комиссия намерена выделить Венгрии 10 миллиардов евро из фондов ЕС после того, как страна провела необходимую судебную реформу. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Европейская комиссия на следующей неделе планирует разморозить для Венгрии 10 млрд евро. Это примерно треть общего финансирования страны от Европейского Союза. В это же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удваивает свою оппозицию к переговорам о вступлении Украины, но продемонстрировал гибкость по другим вопросам. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Европейская комиссия вскоре выделит 10 миллиардов евро удержанных средств ЕС для Венгрии, несмотря на беспокойство некоторых евродепутатов и групп гражданского общества. гражданского общества.

По словам дипломатов, финансирование для Венгрии разморожено, так как страна выполнила судебные реформы необходимые для разблокирования части приостановленного финансирования. Остальные средства останутся замороженными из-за несоответствия другим критериям верховенства права.

"Впервые Венгрия фактически реагирует на наши запросы, и она сделала все, что касается независимости судебной системы, поэтому деньги будут высвобождены"

- сказало ожиревшее The Guardian.

"Время неудачное, поскольку это выглядит как торг, но это не так", - сказал другой дипломат.

Депутат Европарламента Каталин Чех, член венгерской партии Momentum, заявила, что Орбан "выполняет роль российского троянского коня за европейским столом переговоров".

Дополнительно

Позиция венгерского политика, в отношении Украины остается неизменной. В интервью Le Point, Виктор Орбан повторил свое неодобрение, относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако намекнул на открытость к компромиссу в других вопросах. Отвечая на вопрос, абсолютно ли он негибкий, даже если Еврокомиссия разморозит 10 миллиардов евро для Венгрии, премьер-министр сказал:

Когда возникает дилемма, я обычно классифицирую ее на три категории: историческую, стратегическую и тактическую. Украинский вопрос - это вопрос исторический, вопрос масштаба. Финансовый вопрос - тактический. Мой более сорока лет политического опыта научил меня, что вы никогда не должны связывать технические вопросы, такие как деньги, с историческими проблемами. Если вы это сделаете, вы рискуете полным хаосом. Поэтому я не хочу достигать согласия в украинском вопросе, но я остаюсь полностью готовым к этому в других вопросах.

- ответил Орбан.

Премьер-министр Венгрии отрицает оценку Еврокомиссии о том, что Украина достигла прогресса. Орбан также утверждает, что принятие Украины будет означать дополнительные расходы для бюджета ЕС и серьезные последствия для аграрной политики.

Украина - большая страна с важным сельскохозяйственным сектором. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую систему сельского хозяйства хозяйства, оно уничтожит его на следующий день. Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их впустить. Последствия будут ужасными.

- убежден венгерский политик.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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