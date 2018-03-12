ЕС продлил санкции против РФ на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Европейский Союз продлил санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу Совета ЕС.
"12 марта 2018 года Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев - до 15 сентября 2018 года. Эти меры предусматривают замораживание активов и ограничения на поездки. Их продлили в отношении 150 лиц и 38 организаций", - говорится в сообщении.
Как отметили в Совете ЕС, "оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций".
Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС от 13 марта 2018 года.
Напомним, Евросоюз снял санкции с Е.Лукаш и С.Клюева.