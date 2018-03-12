ЄС продовжив санкції проти РФ на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Європейський Союз продовжив санкції за дії проти територіальної цілісності України до 15 вересня 2018 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
"12 березня 2018 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців - до 15 вересня 2018 року. Ці заходи передбачають заморожування активів і обмеження на поїздки. Їх продовжили щодо 150 осіб та 38 організацій", - йдеться в повідомленні.
Як відзначили в Раді ЄС, "оцінка ситуації не виправдовувала зміни режиму санкцій".
Правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС від 13 березня 2018 року.
Нагадаємо, Євросоюз зняв санкції з О.Лукаш і С.Клюєва.