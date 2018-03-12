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ЄС продовжив санкції проти РФ на півроку

ЄС продовжив санкції проти РФ на півроку

Київ • УНН

 • 9384 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Європейський Союз продовжив санкції за дії проти територіальної цілісності України до 15 вересня 2018 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"12 березня 2018 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців - до 15 вересня 2018 року. Ці заходи передбачають заморожування активів і обмеження на поїздки. Їх продовжили щодо 150 осіб та 38 організацій", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в Раді ЄС, "оцінка ситуації не виправдовувала зміни режиму санкцій".

Правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС від 13 березня 2018 року.

Нагадаємо, Євросоюз зняв санкції з О.Лукаш і С.Клюєва.

Українські Національні Новини

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