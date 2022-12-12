ЕС назначит представителя по санкциям: будет следить за соблюдением ограничений в отношении рф - FT
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Евросоюз должен утвердить нового представителя по санкциям, который будет добиваться более строгого соблюдения ограничений в странах, включая Турцию, на фоне того, как ЕС стремится пресекать обход своих санкций против россии, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Дэвида О'Салливана, бывшего посла ЕС в США, попросили занять недавно созданную должность с января, с полномочиями возглавить усилия Европейской комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире, по словам источников издания.
Ожидается, что решение о назначении будет принято Еврокомиссией во вторник, 13 декабря, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.
Это происходит в то время, когда ЕС, США и другие союзники сосредоточены на том, чтобы закрыть лазейки в своих санкциях против режима президента россии владимира путина после того, как после вторжения рф в Украину было применено несколько пакетов санкций.
Среди стран, находящихся в центре внимания ЕС, находится Турция, которая отказалась следовать санкциям ЕС, принятым против кремля, пишет издание.
США и ЕС настаивают, в частности, на том, чтобы Анкара приняла меры в отношении поставок подсанкционных товаров торговцами, стремящимися обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный в отношении россии.
Еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид Макгиннесс посетила Турцию в октябре, чтобы убедить страну сделать больше, чтобы частный сектор соблюдал санкции блока. Среди других стран, находящихся в центре внимания, - Сербия и Объединенные Арабские Эмираты, сказал высокопоставленный представитель ЕС.
Дополнение
Министры иностранных дел стран ЕС 12 декабря обсудят девятый пакет санкций против россии, согласно которому еще почти 200 физических и юридических лиц будут включены в санкционный список ЕС.