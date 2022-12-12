ЄС призначить представника з санкцій: стежитиме за дотриманням обмежень щодо рф - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз має затвердити нового представника щодо санкцій, який добиватиметься суворішого дотримання обмежень у країнах, включаючи Туреччину, на тлі того, як ЄС прагне унеможливити обхід своїх санкцій проти росії, повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Девіда О'Саллівана, колишнього посла ЄС у США, попросили обійняти нещодавно створену посаду з січня, з повноваженнями очолити зусилля Європейської комісії щодо забезпечення повного дотримання санкцій у всьому світі, за словами джерел видання.
Очікується, що рішення про призначення буде ухвалене Єврокомісією у вівторок, 13 грудня, повідомив високопосадовець ЄС.
Це відбувається в той час, коли ЄС, США та інші союзники зосереджені на тому, щоб закрити лазівки у своїх санкціях проти режиму президента росії володимира путіна після того, як після вторгнення рф в Україну було застосовано кілька пакетів санкцій.
Серед країн, що перебувають у центрі уваги ЄС, перебуває Туреччина, яка відмовилася дотримуватися санкцій ЄС, ухвалених проти кремля, пише видання.
США та ЄС наполягають, зокрема, на тому, щоб Анкара вжила заходів щодо постачання підсанкційних товарів торговцями, які прагнуть обійти жорсткий експортний контроль над промисловою та оборонною продукцією, запроваджений щодо Росії.
Єврокомісар з фінансових послуг Мейрід Макгіннес відвідала Туреччину в жовтні, щоб переконати країну зробити більше, щоб приватний сектор дотримувався санкцій блоку. Серед інших країн, які перебувають у центрі уваги, - Сербія та Об'єднані Арабські Емірати, сказав високопосадовець ЄС.
Доповнення
Міністри закордонних справ країн ЄС 12 грудня обговорять дев'ятий пакет санкцій проти росії, згідно з яким ще майже 200 фізичних та юридичних осіб будуть включені до санкційного списку ЄС.