ЕС приобретет дополнительные 100 млн доз вакцины Biontech/Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Европейский Союз принял решение закупить дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Biontech/Pfizer. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в Twitter, передает УНН со ссылкой на DW.
“Таким образом 27 стран ЕС получат уже 300 млн доз вакцины, которая была оценена как безопасная и эффективная”, — добавила глава ЕК.
Как сообщалось, ЕС еще в ноябре договорился с компаниями Biontech и Рfizer о приобретении 300 млн доз вакцины от коронавируса.
Координированную массовую кампанию по вакцинации своего почти 450-миллионного населения Европейский Союз официально начал 27 декабря.
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В основном страны ЕС определили очередность вакцинации следующим образом — прививки получают прежде всего представители групп высокого риска, которые имеют наибольшие шансы заразиться коронавирусом или умереть от COVID-19. Так, например, в Германии речь идет о лицах старше 80 лет, жителей и персонал домов престарелых и медицинских работников инфекционных отделений в больницах.
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По состоянию на 29 декабря, по данным института Роберта Коха, в Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили уже почти 42 тысяч человек. Вторую дозу прививки участники вакцинации должны получить примерно через три недели.