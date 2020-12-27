Пандемія: у Німеччині виникли проблеми з вакцинацією - у Баварії порушили температурний режим зберігання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Проблеми з вакцинацією проти коронавірусу через можливе порушення так званого холодового ланцюга — системи постійного дотримання температурного режиму при зберіганні і постачанні препарату — сталися в двох округах Баварії. Про це повідомила в неділю радіостанція Bayerischer Rundfunk, пише УНН.
Вакцина, розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, повинна зберігатися при температурі мінус 75-80 градусів Цельсія (ампули після розморожування допустимо зберігати при температурі від двох до восьми градусів не більше п’яти днів).
Радіостанція уточнила, що проблеми спостерігалися в округах Верхня Франконія і Швабія. “Сьогодні щеплень не буде”, — повідомила зокрема агентству DPA представниця адміністрації району Кобург (Верхня Франконія). Місцева влада вважає за необхідне проконсультуватися з BioNTech.
У неділю в ФРН, як і в багатьох інших країнах ЄС, офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу, хоча перші щеплення були зроблені ще в суботу ввечері.