У неділю в ФРН, як і в багатьох інших країнах ЄС, офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу, хоча перші щеплення були зроблені ще в суботу ввечері. Ще напередодні початку масової вакцинації в ЄС, у Німеччині першою від COVID-19 вакцинували 101-річну жінку.
У Німеччині вісім співробітників будинку престарілих отримали п'ятикратну дозу вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вісім людей похилого співробітників будинку престарілих в Німеччині у віці від 66 до 82 років помилково отримали п'ятикратну дозу вакцини від коронавірусу. Про це повідомила адміністрація Західної Померанії-Рюгена. Лікарі використовували вакцину від компаній Pfizer і BioNTech, передає УНН.
“27 грудня 2020 року в будинку для літніх людей в ганзейському місті Штральзунд сім робітниць і один працівник чоловічої статі (66-82 років народження) отримали дозу вакцини від коронавірусу, від компаній постачальників Biontech/Pfizer, що в п’ять разів перевищує норму”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що як тільки помилка була виявлена, всі постраждалі були проінформовані і відправлені додому. З тих пір вони знаходяться в постійному контакті з районним відділенням охорони здоров’я.
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Як повідомив окружний адміністратор міста Ворпоммерн-Рюген доктор Штефан Керт, “четверо з восьми постраждалих в якості запобіжного заходу були госпіталізовані в лікарню для спостереження”. У них виявляються симптоми, схожі на грип.
“Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей ізольований інцидент обумовлений окремими помилками. Бажаю всім постраждалим, щоб у них не було серйозних побічних ефектів”, — сказав доктор Штефан Керт.
За інформацією компанії Biontech, більші дози вакцини вже були протестовані на випробовуваних в першій фазі дослідження вакцини для її затвердження, результати тесту не показали серйозних наслідків. Про тривалі несприятливі події не повідомлялося.
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