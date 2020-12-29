У Німеччині вісім співробітників будинку престарілих отримали п'ятикратну дозу вакцини від COVID-19

“27 грудня 2020 року в будинку для літніх людей в ганзейському місті Штральзунд сім робітниць і один працівник чоловічої статі (66-82 років народження) отримали дозу вакцини від коронавірусу, від компаній постачальників Biontech/Pfizer, що в п’ять разів перевищує норму”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як тільки помилка була виявлена, всі постраждалі були проінформовані і відправлені додому. З тих пір вони знаходяться в постійному контакті з районним відділенням охорони здоров’я.

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Як повідомив окружний адміністратор міста Ворпоммерн-Рюген доктор Штефан Керт, “четверо з восьми постраждалих в якості запобіжного заходу були госпіталізовані в лікарню для спостереження”. У них виявляються симптоми, схожі на грип.

“Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей ізольований інцидент обумовлений окремими помилками. Бажаю всім постраждалим, щоб у них не було серйозних побічних ефектів”, — сказав доктор Штефан Керт.

За інформацією компанії Biontech, більші дози вакцини вже були протестовані на випробовуваних в першій фазі дослідження вакцини для її затвердження, результати тесту не показали серйозних наслідків. Про тривалі несприятливі події не повідомлялося.

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