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В Германии восемь сотрудников дома престарелых получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Восемь пожилых сотрудников дома престарелых в Германии в возрасте от 66 до 82 лет по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщила администрация Западной Померании-Рюгена. Врачи использовали вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, передает УНН.

В Германии восемь сотрудников дома престарелых получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19

“27 декабря 2020 года в доме престарелых в ганзейский город Штральзунд семь работниц и один работник мужского пола (66-82 годов рождения) получили дозу вакцины от коронавируса, от компаний поставщиков Biontech/Pfizer, которая в пять раз превышает норму”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только ошибка была обнаружена, все пострадавшие были проинформированы и отправлены домой. С тех пор они находятся в постоянном контакте с районным отделением здравоохранения.

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Как сообщил окружной администратор города Ворпоммерн-Рюген доктор Штефан Керт, “четверо из восьми пострадавших в качестве меры пресечения были госпитализированы в больницу для наблюдения”. У них проявляются симптомы, похожие на грипп.

“Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот изолированный инцидент обусловлен отдельными ошибками. Желаю всем пострадавшим, чтобы у них не было серьезных побочных эффектов”, — сказал доктор Штефан Керт.

По информации компании Biontech, большие дозы вакцины уже были протестированы на испытуемых в первой фазе исследования вакцины для ее утверждения, результаты теста не показали серьезных последствий. Про длительные неблагоприятные события не сообщалось.

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В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально началась кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще в субботу вечером. Еще накануне начала массовой вакцинации в ЕС, в Германии первой от COVID-19 вакцинировали 101-летнюю женщину.

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