ЕС будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Встреча на Мальте министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его коллег из ЕС, запланированой на пятницу, нацеленная на то, чтобы попытаться разрядить кризис в отношениях, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Давайте оставим прохладную голову и разработаем пакет, который позволит нам работать с Турцией", - отметил Европейский комиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан, сигнализируя, что ЕС может снизить отношения с Анкарой, но стремится поддерживать отношения, основанные на сотрудничестве в сфере торговли и безопасности.
Победа Р.Эрдогана на референдуме, предоставила ему больше полномочий, его подавления взглядов противников и комментарии, в которых он сравнил некоторых чиновников ЕС с нацистами, оттолкнули многих в ЕС, но все еще необходимо поддерживать сотрудничество с Турцией, стратегическим союзником НАТО.
Напомним, в Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС .