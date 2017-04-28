ЕС будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией

"Давайте оставим прохладную голову и разработаем пакет, который позволит нам работать с Турцией", - отметил Европейский комиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан, сигнализируя, что ЕС может снизить отношения с Анкарой, но стремится поддерживать отношения, основанные на сотрудничестве в сфере торговли и безопасности.

Победа Р.Эрдогана на референдуме, предоставила ему больше полномочий, его подавления взглядов противников и комментарии, в которых он сравнил некоторых чиновников ЕС с нацистами, оттолкнули многих в ЕС, но все еще необходимо поддерживать сотрудничество с Турцией, стратегическим союзником НАТО.

Напомним, в Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС .