ЄС прагнутиме стабілізувати стосунки з Туреччиною

“Давайте залишимо прохолодну голову і розробимо пакет, який дозволить нам працювати з Туреччиною”, — наголосив Європейський комісар з політики сусідства та розширення Йоханнес Хан, сигналізуючи, що ЄС може знизити відносини з Анкарою, але прагне підтримувати відносини, засновані на співробітництві в сфері торгівлі та безпеки.

Перемога Р.Ердогана в референдумі, що надала йому більше повноважень, його придушення поглядів противників і коментарі, в яких він порівнює деяких урядовців ЄС з нацистами, відштовхнули багатьох в ЄС, але все ще необхідно підтримувати співробітництво з Туреччиною, стратегічним союзником НАТО.

Нагадаємо, в Європарламенті закликали припинити переговори щодо членства Туреччини в ЄС.